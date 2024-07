Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι θετική στο ενδεχόμενο να παραχωρήσει τον Άντονι ως δανεικό αν υπάρξει ενδιαφερόμενος σύλλογος.

Η διαμόρφωση του ρόστερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και ο σύλλογος είναι «παρών» στο μεταγραφικό παράθυρο του καλοκαιριού με τiς νέες προσθήκες να «αναγκάζουν» αλλαγές στην ομάδα. Έτσι οι «Κόκκινοι Διάβολοι» σκέφτονται σοβαρά να παραχωρήσουν τον Άντονι με τη μορφή δανεισμού.

Μπορεί η έλευση του Βραζιλιάνου εξτρέμ το καλοκαίρι του 2022 να ήταν «θορυβώδης» και να κόστισε 95 εκατομμύρια ευρώ, αλλά αποδείχθηκε κατώτερη των προσδοκιών της, αφού δεν «έπεισε» με τις παρουσίες του στο «Ολντ Τράφορντ» και έτσι σύμφωνα με την «Mirror» ο σύλλογος είναι θετικός στο ενδεχόμενο δανεισμού του.

Απόρροια αυτή της εξέλιξης είναι η κακή αγωνιστική του εικόνα που, αφού βρήκε δίχτυα μία φορά στο πρωτάθλημα και 3 φορές σε όλες τις διοργανώσεις.

Όμως πολλοί σύλλογοι από Ευρώπη και Σουηδική Αραβία ενδιαφέρονται για την απόκτηση του 24χρόνου Βραζιλιάνου αλλά για να γίνει η μετακίνηση σε άλλο σύλλογο θα πρέπει οι δύο πλευρές να τα βρουν οικονομικά.



🚨🆕#MUFC 🇧🇷

Manchester United will allow Antony to leave on loan this summer.



▪️European and Saudi Pro League clubs remain interested in the 24-year-old Brazilian winger. https://t.co/dSES12xxHC pic.twitter.com/DPhsixgmxb