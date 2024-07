Τι ακριβώς προσφέρουν τα ιδιαίτερα γυαλιά τα οποία φοράνε στην προπόνηση οι τερματοφύλακες της Λίβερπουλ, κατά την προετοιμασία της ομάδας;

Μετά την αποχώρηση του Γιούργκεν Κλοπ μετά από εννέα χρόνια, η Λίβερπουλ έχει αλλάξει πλέον σελίδα και ετοιμάζεται για ένα νέο κεφάλαιο υπό τον Άρνε Σλοτ.

Ο Ολλανδός τεχνικός φέρνει μαζί του δικές του τακτικές, αλλά και τεχνικές δείχνοντας από νωρίς πόσο σχολαστικός θα είναι στο νέο του πόστο στους «Reds».

Με τους παίκτες της Λίβερπουλ να επιστρέφουν σιγά-σιγά για την προετοιμασία ενόψει της νέας σεζόν, η κάμερα του καναλιού της ομάδας στο YouTube κατέγραψε ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο που αφορούσε την προπόνηση των τερματοφυλάκων.

Πιο συγκεκριμένα, ο 21χρονος γκολκίπερ Μαρσέλο Πιταλούνγκα φορούσε ένα ζευγάρι γυαλιά αμερικανικής σχεδίασης. Τι προσφέρει το συγκριμένο μοντέλο; Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να περιορίζει την περιφερειακή όραση, υποχρεώνοντας τους χρήστες του να ενισχύσουν την εστίασή τους.

Liverpool's goalkeepers are using special goggles in training under Arne Slot



These goggles enhance reactions, hand-eye coordination, and technical skills by limiting sensory input.



Slot's team trying new methods



(Source: @MarkCarey93) pic.twitter.com/2WvEx443pM