Νούνο Εσπιρίτο Σάντο: «Κανείς δεν θα μας χαρίσει την έξοδο στο Champions League»

Ο Νούνο Εσπιρίτο Σάντο προειδοποίησε τους παίκτες του ότι η έξοδος στο Champions League δεν θα έρθει από... μόνη της, λίγο μετά τη νέα ήττα από την Έβερτον.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ονειρεύεται τα «αστέρια» διανύοντας μία εξαιρετική σεζόν που φέρνει στον κόσμο της μνήμες από το παρελθόν. Ωστόσο, η ήττα από την Έβερτον στο «Σίτι Γκράουντ» (12/04, 0-1), σηματοδότησε την δεύτερη συνεχόμενη για την ομάδα του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο που ναι μεν είναι ακόμη στην 3η θέση, όμως βλέπει τους... διώκτες να πλησιάζουν.

Ο Πορτογάλος τεχνικός της Νότιγχαμ τόνισε στις δηλώσεις ότι η ομάδα του πρέπει να βελτιωθεί με έξι παιχνίδια να απομένουν για το φινάλε της σεζόν, ενώ την επόμενη αγωνιστική αντιμετωπίζει την Τότεναμ (21/04, 22:00). Μάλιστα, ο Σάντο ξεκαθάρισε ότι η έξοδος στο Champions League έγκειται αποκλεστικά στην προσπάθεια των δικών του παικτών.

«Είναι στο χέρι μας, δεν πρόκειται να μας δοθεί τίποτα. Πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας και να βελτιωθούμε σε αυτή την κρίσιμη και καθοριστική στιγμή της σεζόν. Είμαστε απογοητευμένοι με την απόδοσή μας σήμερα, το ματς δεν κύλησε καλά», δήλωσε ο Σάντο μετά την ήττα από τα Ζαχαρωτά δίνοντας μήνυμα ανασυγκρότησης.

