Η Τσέλσι πούλησε τον Ομάρι Χάτσινσον στην Ίπσουϊτς αντί του τεράστιου ποσού των 26 εκατ. ευρώ, παρ' ότι έχει αγωνιστεί μόλις δύο φορές στην καριέρα του με τους «μπλε του Λονδίνου».

Η Ίπσουιτς έσπασε... τα ταμεία της προκειμένου να καταφέρει να διατηρήσει στην ομάδα της τον Ομάρι Χάτσινσον, τον οποίο είχε πέρυσι ως δανεικός από την Τσέλσι. Οι «Τράκτορ Μπόις» πλήρωσαν 26 εκατ. ευρώ στην ομάδα του Έντσο Μαρέσκα συνθλίβοντας το προηγούμενο μεταγραφικό τους ρεκόρ, που δεν ξεπερνούσε καν τα 10 εκατ. ευρώ.

Ο 20χρονος Άγγλος εξτρέμ πραγματοποίησε πέρυσι 50 συμμετοχές με την αγγλική ομάδα σκοράροντας 11 γκολ και δίνοντας 6 ασίστ στα περισσότερα από 2,5 χιλ. λεπτά που αγωνίστηκε στην Τσάμπιονσιπ όντας ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της ομάδας στην κατάκτηση της ανόδου και της επιστροφής της στην Premier League.

Ο Χάτσινσον, που υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με την Ίπσουϊτς, είχε φορέσει μόλις δύο φορές την φανέλα της ανδρικής ομάδας της Τσέλσι ενώ βρισκόταν στο Στάμφορντ Μπριτζ από το καλοκαίρι του 2022, όταν εκείνη τον απέκτησε από την Κ21 της Άρσεναλ.

We are delighted to announce the signing of Omari Hutchinson on a permanent deal for a Club record fee.