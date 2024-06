Στην Νιουκάστλ φαίνεται πως θα καταλήξει ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ως μέρος της μεταγραφής του Έλιοτ Άντερσον στην Νότιγχαμ Φόρεστ.

Σε νέα ομάδα φαίνεται πως θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, αφού εκείνος βρίσκεται κοντά στην μεταγραφή του από την Νότιγχαμ Φόρεστ στην Νιουκάστλ. Ο Κρεγκ Χόουπ της Daily Mail ανέφερε πως ο Έλιοτ Άντερσον αναμένεται να κάνει το δρομολόγιο από το Νιουκάστλ μέχρι το Νότιγχαμ με το κόστος της μεταγραφής του να ξεπερνάει τα 41,3 εκατ. ευρώ. Τόνισε δε πως το αντίθετο δρομολόγιο πρόκειται να ακολουθήσει ένας παίκτης των «tricky trees».

🚨 The fee for Elliot Anderson to Nottingham Forest is around £35m & I understand a Forest player is set to come in opposite direction #nufc #nffc

Αυτός σύμφωνα με τα λεγόμενα των αγγλικών μέσων φαίνεται να είναι ο δικός μας Οδυσσέας Βλαχοδήμος, με τον ίδιο να έχει αποδεχθεί την πρόταση που του έγινε και να έχουν μάλιστα κανονιστεί και οι ιατρικές του εξετάσεις για να γίνουν αργότερα μέσα στην μέρα και να ολοκληρθεί η συμφωνία.

🚨⚪️⚫️ Newcastle have booked medical for Odysseas Vlachodimos later today in order to complete move from Nottingham Forest.



↪️ Elliot Anderson will move to #NFFC in £35m transfer, second one after Yankuba Minteh to Brighton.



Vlachodimos has accepted, as Daily Mail called. pic.twitter.com/C27mvc9drQ