Ο νέος συνιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σερ Τζιμ Ράτκλιφ, προχώρησε σε μια σκληρή αποτίμηση της κατάστασης του συλλόγου, καθώς οδεύει προς την πρώτη του καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο στην ηγεσία του Ολντ Τράφορντ.

Ο Ράτκλιφ και η INEOS ολοκλήρωσαν μια συμφωνία ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων λιρών για να γίνουν ο νέος συνιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νωρίτερα αυτή τη σεζόν... Από την άφιξή του και μετά έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές αναθεωρήσεις, καθώς η INEOS κάνει απολογισμό των τελευταίων αποκτήσεών της, με μία από αυτές να αφορά κυρίως τη θέση του Έρικ Τεν Χαγκ. Έπειτα από μια μακρά διαδικασία, αποφασίστηκε ο Ολλανδός κόουτς να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία, παρά το γεγονός ότι ο Ράτκλιφ είχε συνομιλίες προσωπικά με τον Τόμας Τούχελ στο Μόναχο, αν και η ομάδα από τότε δεσμεύτηκε ότι θα στηρίξει τον Τεν Χαγκ.

Σε μια εκτενή συνέντευξη στο Bloomberg, ο νέος μεγαλομέτοχος των Red Devils συζήτησε μια σειρά από θέματα που άπτονται της καθημερινότητας της ομάδας. Από το ότι ο σύλλογος μειονεκτεί και πού, μέχρι την έλλειψη παικτών αξία εκατομμυρίων στο Ολντ Τράφορντ και το χρονοδιάγραμμα για την ανάκαμψή του.

«Όλοι στον κόσμο γνωρίζουν το Μάντσεστερ λόγω της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Είναι σαν την Coca-cola, έτσι δεν είναι; Όλοι την ξέρουν. Δεν είμαι σίγουρος ότι ξέρω γιατί, αλλά είναι γεγονός», τόνισε ο Βρετανος δισεκατομμυριούχος.

«Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης όπου κι αν κοιτάξουμε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, και θα βελτιώσουμε τα πάντα», ανέφερε σχετικά με την επόμενη ημέρα της ομάδας.

«Θέλουμε να είμαστε εκεί που είναι σήμερα η Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά θα χρειαστεί χρόνος», πρόσθεσε. «Είμαστε κάπως μειονεκτούντες από αυτή την άποψη, οπότε νομίζω ότι θα κάνουμε αρκετά καλή δουλειά. Θα χρειαστούν δύο ή τρία καλοκαιρινά παράθυρα για να φτάσουμε σε καλύτερη θέση».

