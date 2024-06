Πέθανε ο πρώην στράικερ των Έβερτον και Άρσεναλ, Κέβιν Κάμπελ

Ο 54χρονος Άγγλος επιθετικός, που φόρεσε την φανέλα της Άρσεναλ και της Έβερτον, άφησε την τελευταία του πνοή στα 54 του χρόνια.

Την τελευταία του πνοή άφησε ο 54χρονος Κέβιν Κάμπελ. Ο Άγγλος επιθετικός έκανε σπουδαία καριέρα στην Premier League με την φανέλα της Άρσεναλ και της Έβερτον έχοντας 210 συμμετοχές με 55 γκολ και 20 ασίστ στην πρώτη και 160 συμμετοχές με 50 γκολ και οκτώ ασίστ στην δεύτερη.

We are devastated to learn that our former striker Kevin Campbell has died after a short illness. Kevin was adored by everyone at the club. All of us are thinking of his friends and family at this difficult time. Rest in peace, Kevin ❤️ pic.twitter.com/Kiywyo7nTr

Ο Κάμπελ βρισκόταν βρισκόταν στο νοσοκομείο το τελευταίο διάστημα εξαιτίας μίας σοβαρής αρρώστιας που τον ταλαιπωρούσε και απέναντι στην οποία έδωσε μεγάλη μάχη, από την οποία όμως τελικά δεν μπόρεσε να βγει νικητής.

Everyone at Everton is deeply saddened by the death of our former striker Kevin Campbell at the age of just 54.



Not just a true Goodison Park hero and icon of the English game, but an incredible person as well - as anyone who ever met him will know.



RIP, Super Kev. 💙