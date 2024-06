Ο Ντομπελέ και Τότεναμ τράβηξαν χωριστούς δρόμους με αμοιβαία λύση του συμβολαίου του.

Μετά απο πέντε χρόνια στον σύλλογο η Τότεναμ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Τανγκί Ντομπελέ

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ντομπελέ έπειτα από πολλούς δανεισμούς αποτελεί παρελθόν από την Τότεναμ. Ο Γάλλος μέσος δεν βρίσκεται στα πλάνα του Ποστέκογλου και είναι πλέον διαθέσιμος στην αγορά ως free agent.

🚨⚪️ Tottenham confirm the departure of Tanguy Ndombele with the mutual termination of his contract.



Ndombele, available as free agent now. pic.twitter.com/SRPzTfCzLx