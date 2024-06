Βαϊνάλντουμ: «Ο Σλοτ είναι στο ίδιο επίπεδο με Κλοπ και Μουρίνιο»

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, Τζεορτζίνιο Βαϊνάλντουμ, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον συμπατριώτη του, Άρνε Σλοτ, ο οποίος διαδέχτηκε τον Γιούργκεν Κλοπ.

Η εποχή του Γιούργκεν Κλοπ στη Λίβερπουλ έκλεισε έπειτα από εννέα χρόνια και πλέον ξεκινάει αυτή του Άρνε Σλοτ. Ο Ολλανδός τεχνικός ανακοινώθηκε από τον... ίδιο τον Γερμανό κόουτς, μετά το τελευταίο του ματς στο «Άνφιλντ» και ήδη έχει σηκώσει «μανίκια».

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ. Τζεορτζίνιο Βαϊνάλντουμ, αγωνίστηκε πέντε χρόνια υπό τις οδηγίες του Γιούργκεν Κλοπ στους Reds και σε δηλώσεις του στην «Algemeen Dagblad», ανέφερε πως ο Σλοτ είναι στο ίδιο επίπεδο με τον προκάτοχο του και τον Ζοσέ Μουρίνιο.

Gini Wijnaldum giving high praise for new Liverpool boss Arne Slot, “I can compare him to Klopp and Mourinho and then I say that Slot is of the same level" (AD) pic.twitter.com/jwe9uz7QkT