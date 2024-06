Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Τόμας Τούχελ και ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ είχαν ραντεβού στο Μονακό για να συζητήσουν για πιθανή συνεργασία τους. Έρχεται εβδομάδα εξελίξεων στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Μπορεί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να έκλεισε τη σεζόν με τον θρίαμβο στον τελικό του FA Cup κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι, όμως αυτό δεν σημαίνει πως ο Έρικ Τεν Χαγκ θα συνεχίσει στην τεχνική ηγεσία των Κόκκινων Διαβόλων. Μάλιστα σύμφωνα με δημοσιεύματα ο ισχυρός άνδρας του κλαμπ, Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, είχε συνάντηση με τον Τόμας Τούχελ για να συζητήσουν την πιθανή συνεργασία τους.

Οι δυο πλευρές είχαν ραντεβού την περασμένη Τρίτη (9/6) στο Μονακό, με τον Γερμανό τεχνικό να αναλύει στον Βρετανό δισεκατομμυριούχο το πλάνο του για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Μάλιστα ο μέχρι πρότινος κόουτς της Μπάγερν αναφέρθηκε και στα ζητήματα των Τζέιντον Σάντσο και Μέισον Μάουντ, από τους οποίους ο Ολλανδός προπονητής των Κόκκινων Διαβόλων δεν κατάφερε να πάρει τον καλύτερο τους εαυτό.

✅ Exclusive: There was a meeting in Monaco last Tuesday between Thomas Tuchel and the new Manchester United shareholder Jim Ratcliffe

❇️ Tuchel revealed his plans if he were to take over the coaching position in the event of Erik ten Hag being fired

❇️ Tuchel is said to have…