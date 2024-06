Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Νότιγχαμ Φόρεστ βρίσκεται κοντά στο να ολοκληρώσει την μεταγραφή του Τσε Άνταμς, που έμεινε ελεύθερος από την Σαουθάμπτον.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έκανε γνωστό με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα X πως σύμφωνα με αποκλειστικές του πληροφορίες η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει καταθέσει πρόταση συνεργασίας στον Τσε Άνταμς της Σαουθάμπτον, ο οποίος μένει ελεύθερος το φετινό καλοκαίρι.

🚨🌳 EXCL: Nottingham Forest currently ahead of Wolves for Che Adams after proposal made to the striker as free agent.#NFFC confident to get it done soon, waiting to seal the agreement. pic.twitter.com/Mmt9U8ilbJ