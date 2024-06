Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του αναμένεται να ψάξει ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, με τη Νότιγχαμ Φόρεστ να θέλει να παραχωρήσει τον Έλληνα τερματοφύλακα.

Ελεύθερος να αποχωρήσει από τη Νότιγχαμ Φόρεστ ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα, η Νότιγχαμ θέλει να αλλάξει ολοκληρωτικά το δίδυμο κάτω από την εστία της και για αυτό τον λόγο θα προσπαθήσει να παραχωρήσει τόσο τον Έλληνα τερματοφύλακα όσο και τον Ματ Τέρνερ.

Όπως αναφέρει το «Athletic» η Νότιγχαμ θα βγάλει στο «σφυρί» τον Βλαχοδήμο με σκοπό να βάλει ρευστό στα ταμεία της και να κινηθεί για άλλους τερματοφύλακες. Το ίδιο θέλει να κάνει και με την περίπτωση του Τέρνερ για τον οποίο έχουν δείξει ενδιαφέρον ομάδες από το MLS.

Ο Βλαχοδήμος δεν είχε μεγάλο χρόνο συμμετοχής φέτος με την Νότιγχαμ, καθώς αγωνίστηκε μόλις εννέα φορές σε όλες τις διοργανώσεις με την αγγλική ομάδα, κρατώντας ανέπαφη την εστία του δύο φορές.

Matt Turner and Odysseas Vlachodimos are both available to LEAVE Nottingham Forest this summer. The American goalkeeper is attracting interest from MLS clubs and Forest want to recoup the £4.5m invested in Vlachodimos. #NFFC [@TheAthleticFC] pic.twitter.com/WtagpB1Uoc