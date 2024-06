Υπέρ του VAR με 19-1 τάχθηκαν οι ομάδες της Premier League στη σημερινή ψηφοφορία που έγινε για την παραμονή και την κατάργηση του.

Μεγάλη... νίκη για το VAR στην Premier League! Η πολυαναμενόμενη ψηφοφορία των Άγγλων για το VAR, έληξε με ξεκάθαρο «σκορ» υπέρ του, καθώς οι 19 ομάδες του πρωταθλήματος ψήφισαν υπέρ του, κρατώντας το έτσι στην λίγκα.

Ένα αποτέλεσμα το οποίο ωστόσο ήταν αναμενόμενο, σύμφωνα με τα όσα διέρρεαν τα τελευταία 24ωρα από τα αγγλικά Μέσα. Όπως ανακοίνωσε η Premier League, οι 19 από τις 20 ομάδες ψήφισαν στην παραμονή του VAR και παράλληλα συμφώνησαν να γίνουν νέες συναντήσεις προκειμένου να εξετάσουν τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουν να βελτιώσουν τη χρήση του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει γίνει γνωστό για το ποια ομάδα ψήφισε αρνητικά, ωστόσο όπως προκύπτει, αυτή είναι η Γουλβς. Οι «λύκοι» μάλιστα είχαν διαρρεύσει και έναν δικό τους... δεκάλογο μέσα από τον οποίο εξηγούσαν τους λόγους που το VAR πρέπει να καταργηθεί.

Clubs today voted in favour of continuing to operate VAR in the Premier League. While VAR produces more accurate decision making, it was agreed that improvements should be made for the benefit of the game and supporters.



There are six areas of focus: https://t.co/Kmb27g2bNH pic.twitter.com/CzSvnvcizW