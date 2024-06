Η Νότιγχαμ Φόρεστ απελευθέρωσε δεκατρείς παίκτες απ' το ρόστερ της

Με επίσημη ανακοίνωσή της η Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη γνωστοποίησε την αποδέσμευση 13 ποδοσφαιριστών από το ρόστερ της

Η Νότιγχαμ Φόρεστ απέφυγε τον υποβιβασμό από την Premier League το 2023-24 παρά την αφαίρεση τεσσάρων βαθμών για παραβίαση των οικονομικών κανόνων.

Το ρόστερ της για τη νέα σεζόν θα είναι σαφώς διαφορετικό αφού επιβεβαίωσε περισσότερες από 13 αποχωρήσεις!

Πιο συγκεκριμένα όπως σημειώνεται στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας:

«Τα συμβόλαια έξι ποδοσφαιριστών έληξαν: Χάρι Άρτερ, Γουέιν Χένεσεϊ, Τσέιχου Κουγιατέ, Λόικ Μπε Σο, Σκοτ ​​ΜακΚένα και Φελίπε, με τον τελευταίο να ανακοινώνει επίσης την αποχώρησή του από το ποδόσφαιρο.

Επτά παίκτες της ακαδημίας θα αποχωρήσουν επίσης από τον σύλλογο καθώς θα ξεκινήσουν νέα κεφάλαια ενόψει της σεζόν 2024/25: ο Κέβιν Αντουένι, ο Τόνι Γκμπόπο, ο Ίθαν Χαλ, ο Ατίφ Κονατέ, ο Χένρι Λίστερ, ο Ελάτζια Μόργκαν και ο Τέο Ρόμπινσον.

Ο σύλλογος θα ήθελε να ευχαριστήσει κάθε παίκτη για τη συνεισφορά του κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Τρεντσάιντ και να του ευχηθεί καλή συνέχεια για το μέλλον.

Οι δανεισμοί των Γκονζάλο Μοντιέλ, Ντιβόγκ Ορίγκι, Τζίο Ρέινα, Ροντρίγκο Ριμπέριο και Νούνο Ταβάρες έληξαν μετά το τέλος της σεζόν».

