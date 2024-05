Στη Μάντσεστερ Σίτι για πολλά χρόνια ακόμα αναμένεται να συνεχίσει ο Κέβιν Ντε Μπρόινε με τον Βέλγο σταρ να ετοιμάζεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο.

Τι και αν η Σαουδική Αραβία χτυπάει την πόρτα και προσφέρει γη και ύδωρ; Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε φαίνεται πως θα συνεχίσει στο Μάντσεστερ για λογαριασμό της Σίτι.

Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα ο Βέλγος σούπερ σταρ θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στο «Έτιχαντ» και δεν σκέφτεται σε καμία περίπτωση την αποχώρηση του από το Νησί.

Όπως αποκαλύπτει η Daily Mail, ο Ντε Μπρόινε βρίσκεται πολύ κοντά στο να συμφωνήσει με τη Μάντσεστερ Σίτι για την ανανέωση του συμβολαίου του. Ο 32χρονος σταρ δεν σκέφτεται την αποχώρηση του από το Μάντσεστερ, καθώς πέρα από την καριέρα του σκέφτεται και την οικογένεια του η οποία έχει προσαρμοστεί στο Νησί εδώ και πολλά χρόνια.

Το υπάρχον συμβόλαιο του Ντε Μπρόινε ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2025 και εάν δεν προκύψει κάποια ανατροπή, τότε οι δύο πλευρές θα ανανεώσουν τη συνεργασία τους μέσα στους επόμενους μήνες.

🚨 Kevin de Bruyne is expected to extend his Manchester City contract, despite the 32-year-old's representatives holding meetings with clubs in Saudi Arabia.



(Source: Mirror) pic.twitter.com/BZAK58gzNJ