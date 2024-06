Ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα.

Με μια ξεκάθαρη δήλωσε, ο Πεπ Γκουαρδιόλα δήλωσε ότι έκλεισε οριστικά την πόρτα σε κάθε ενδεχόμενο επιστροφής στην Μπαρτσελόνα.

Ο Πεπ εντάχθηκε στη φημισμένη ακαδημία «La Masia» της Μπάρτσα ως νεαρός και στη συνέχεια έζησε το όνειρο κάθε Cule. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της «Dream Team» του Γιόχαν Κρόιφ στις αρχές της δεκαετίας του '90, και προπόνησε την Μπάρτσα στα τέλη της δεκαετίας του '00 και φυσικά επέβλεψε την άνθιση των μεγαλύτερων ταλέντων της ομάδας (Λιονέλ Μέσι, ο Τσάβι Ερνάντεθ και Αντρές Ινιέστα).

Ο Γκουαρδιόλα εγκατέλειψε την Μπάρτσα το 2012 υπό την πίεση ενός από τους πιο απαιτητικούς ρόλους στο ποδόσφαιρο. Μετά από ένα πέρασμα από την Μπάγερν Μονάχου ο πολύπειρος κόουτς βρίσκεται στο τιμόνι της Μάντσεστερ Σίτι από το 2016 και την οδήγησε σε ένα τρεμπλ την προπέρσινη σεζόν, η οποία περιείχε επίσης το πρώτο Champions League της ομάδας.

Ως περήφανος Καταλανός με τόσο ισχυρή ιστορία εκεί, ο Γκουαρδιόλα θα συνδέεται πάντα με μια πιθανή επιστροφή στην Μπάρτσα, αλλά ο ίδιος φρόντισε να ξεκαθαρίσει ότι αυτό δεν θα συμβεί σε εκδήλωση Τύπου τη Δευτέρα.

Ο Πεπ ρωτήθηκε αν έχει κλείσει η πόρτα για να προπονήσει την Μπάρτσα στο μέλλον και δήλωσε: «Ναι, είναι κλειστή»!

Μιλώντας για... τηλεφωνήματα, ο Γκουαρδιόλα δήλωσε επίσης αυτή την εβδομάδα ότι η Μπάρτσα δεν έχει επικοινωνήσει με τη Σίτι για τον μέσο Μπερνάρντο Σίλβα.

«Η Μπάρτσα δεν έχει τηλεφωνήσει ποτέ. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις εδώ και χρόνια, αλλά κανείς δεν μας έχει καλέσει. Ελπίζω να μείνει, είναι κομβικός παίκτης για εμάς, ένα διαμάντη ως παίκτης και ως άνθρωπος», υπογράμμισε ο Γκουαρδιόλα.

