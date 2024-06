Άλβαρες: «Είμαι χαρούμενος στη Μάντσεστερ Σίτι, θα δούμε τι θα γίνει»

Ο Χουλιάν Άλβαρες μίλησε για το ποδοσφαιρικό του μέλλον και τόνισε ότι είναι χαρούμενος στη Μάντσεστερ Σίτι αφήνοντας ανοιχτά ενδεχόμενα.

Αβέβαιο εξακολουθεί να είναι το μέλλον του Χουλιάν Άλβαρες στη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο 24χρόνος επιθετικός έχει μπει στο στόχαστρο της Τσέλσι και της Παρί Σεν Ζερμέν, με τη Μάντσεστερ Σίτι ωστόσο να εξακολουθεί να τονίζει ότι ο Αργεντινός φορ δεν παραχωρείται. Ο Άλβαρες μίλησε αναφορικά με το μέλλον του σε δηλώσεις και τόνισε ότι είναι χαρούμενος και ήρεμος στη Σίτι αφήνοντας ωστόσο ανοιχτά παράθυρα για το ενδεχόμενο μεταγραφής του: «Είμαι χαρούμενος και ήρεμος στη Σίτι....και θα δούμε τι θα γίνει».

