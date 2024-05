Ο Ρόδρι μετά την κατάκτηση της Premier League στάθηκε στη διαφορά νοοτροπίας που χωρίζει τις Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ, αφήνοντας αιχμές για το mentalité των Gunners.

Η Μάντσεστερ Σίτι παρέμεινε στην κορυφή της Αγγλίας! Το σύνολο του Γκουαρδιόλα κατάφερε να κόψει πρώτο το νήμα στον φετινό μαραθώνιο, αφήνοντας την Άρσεναλ στη δεύτερη θέση και το -2.

Μετά το φινάλε του αγώνα κόντρα στη Γουέστ Χαμ που έστεψε πρωταθλήτρια τη Σίτι, ο Ρόδρι έδωσε τη δική του οπτική πάνω στον καθοριστικό παράγοντα που σμίλευσε την πορεία της φετινής Premier League.

Συγκεκριμένα ο Ισπανός στάθηκε στη διαφορά νοοτροπίας που χωρίζει την ομάδα του από την Άρσεναλ και έδωσε ως παράδειγμα το φετινό 0-0 των δυο ομάδων στο «Ετιχαντ», εξηγώντας πως οι Gunners κατέβηκαν στο παιχνίδι για να πάρουν την ισοπαλία κι όχι τους τρεις βαθμούς.

«Η Άρσεναλ έκανε μια απίστευτη σεζόν, αλλά η διαφορά ήταν στη νοοτροπία. Όταν ήρθαν να παίξουν στο ''Ετιχαντ'' είδα ότι δεν ήθελαν να μας νικήσουν. Ήθελαν απλά την ισοπαλία. Εμείς δεν θα κάναμε το ίδιο» τόνισε χαρακτηριστικά.

🔵🧠 Rodri: “Arsenal did an unbelievable season but the difference was the mentality”.



“When they came here… they didn’t want to beat us. They just wanted to draw”.pic.twitter.com/CWgAzagzR9