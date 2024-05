Η Τσέλσι κινδύνευε σοβαρά με τιμωρία για παραβίαση του FFP ωστόσο φαίνεται πως ο Τοντ Μπόλι κατάφερε να βρει μια νέα... πατέντα για να γλιτώσει, παραχωρώντας το προπονητικό κέντρο της ομάδας σε γκρουπ που ανήκει στον σύλλογο!

Από την ημέρα που ανέλαβε την Τσέλσι ο Τοντ Μπόλι οι «μπλε» έχουν δαπανήσει υπέρογκα ποσά. Ο Αμερικανός ιδιοκτήτης των Λονδρέζων προσπαθεί με κάθε τρόπο να ανεβάσει το επίπεδο της ομάδας, προχωρώντας σε μαζικές μεταγραφές, με τα ποσά που έχουν δαπανηθεί να ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ.

Η Τσέλσι είχε βρει «τρύπα» ωστόσο στο θέμα των μεταγραφών, μοιράζοντας το συνολικό κόστος των αγορών της με συμβόλαια οκτώ και εννέα ετών. Ο κίνδυνος τιμωρίας από το FFP ωστόσο ήταν ακόμα ορατός. Ο Μπόλι όμως φαίνεται πως βρήκε μια ακόμη «τρύπα» για να γλιτώσει τους Λονδρέζους, προχωρώντας σε μια κίνηση η οποία ενδέχεται να σώσει -τουλάχιστον για φέτος- τους «μπλε»!

Ο έγκυρος δημοσιογράφος του «Athletic» Ντέιβιντ Όρνσταϊντ ανέφερε το απόγευμα της Κυριακής ότι η Τσέλσι δεν κινδυνεύει να τιμωρηθεί από την UEFA για παραβίαση του Financial Fair Play όσον αφορά τη φετινή σεζόν.

❌ Chelsea do NOT need to make sales before June 30 to be compliant with FFP. #CFC 🎥 @David_Ornstein via @NBCSports pic.twitter.com/Hkiw5uFwzY

Τις τελευταίες εβδομάδες όλο και περισσότερα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι οι «μπλε» έπρεπε να προχωρήσουν σε πωλήσεις έως και τις 30/06 για να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς της UEFA. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν ισχύει και ο λόγος φαίνεται πως έχει να κάνει με τη νέα πατέντα του Μπόλι.

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος φαίνεται πως βρίσκεται στην ολοκλήρωση της πώλησης του προπονητικού κέντρου της Τσέλσι, Κόμπαμ. Σύμφωνα με τις αιτήσεις που έχουν γίνει στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, οι «μπλε» βρίσκονται στην ολοκλήρωση της πώλησης του προπονητικού τους κέντρου, με το ποσό αυτό να αναμένεται να λύσει το πρόβλημα του FFP.

Μάλιστα, παρά την πώληση αυτή, το Κόμπαμ θα εξακολουθήσει να ανήκει στην Τσέλσι. Διότι ο Μπόλι ουσιαστικά θα μεταφέρει το προπονητικό κέντρο της ομάδας σε γκρουπ που ανήκει στον σύλλογο. Πρόκειται για μια ακόμη πατέντα του Μπόλι ο οποίος μέχρι στιγμής έχει πιάσει στον... ύπνο με τις κινήσεις του, τόσο την UEFA όσο και την Premier League.

🚨EXCLUSIVE: Is this why Chelsea have told Ornstein they no longer need to sell before 30 June 2024? 🚨



Chelsea have now attempted to sell (or have actually sold) their Cobham Training Ground to themselves (ie intra-group).



Their lawyers applied to register this dealing in… pic.twitter.com/wQez9X0qiM