Ξεκαθάρισμα στο ρόστερ του θέλει να κάνει ο Μαρέσκα, με έξι παίκτες να βρίσκονται κοντά στην πόρτα της εξόδου τον Ιανουάριο.

Ο Ιανουάριος πλησιάζει και ο Έντσο Μαρέσκα φαίνεται αποφασισμένος να προχωρήσει σε αλλαγές στο ρόστερ της Τσέλσι, με στόχο να βελτιώσει την εικόνα της ομάδας και να δημιουργήσει χώρο για νέες μεταγραφές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Football London, μέχρι έξι παίκτες ενδέχεται να αποχωρήσουν από το «Στάμφορντ Μπριτζ» μέσα στο χειμερινό μεταγραφικό παράθυρο.

Οι έξι υποψήφιοι για αποχώρηση

Στη λίστα των παικτών που είναι πιθανό να φύγουν βρίσκονται ο Τοσίν Ανταραμπιόγιο, ο οποίος έκανε μία απογοητευτική αρχή στους Μπλε, ο Μπενουά Μπατιασίλ, που δυσκολεύεται πάρει θέση βασικού, και ο Φακούντο Μπουονανότε, ο οποίος αγωνίζεται ελάχιστα φέτος.

Επιπλέον, ο Φίλιπ Γιόργκενσεν έχει χάσει τη θέση του από τον Ρόμπερτ Σάντσες, ενώ ο Αξέλ Ντισασί και ο Ραχίμ Στέρλινγκ έχουν μπροστά τους ένα ιδιαίτερα αβέβαιο μέλλον μετά την απομάκρυνσή τους από την πρώτη ομάδα.

Οι έξι αυτοί παίκτες, σύμφωνα με τους Αγγλους, μπορεί να αποχωρήσουν άμεσα με το «ξεσκαρτάρισμα» που επιθυμεί να κάνει ο Μαρέσκα, ώστε να έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την Τσέλσι για τη συνέχεια της σεζόν.