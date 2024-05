Κλοπ αφότου άργησε στην συνέντευξη Τύπου: «Συγγνώμη, αν και μεταξύ μας, ποιος χ@στηκε;» (vid)

Ο Γιούργκεν Κλοπ καθυστέρησε να πάει στη συνέντευξη Τύπου για δεύτερη φορά μέσα στην εβδομάδα και η απάντησή του προς τους δημοσιογράφους ήταν μια ακόμα ατακάρα.

Η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να πει το μεγάλο αντίο στον επί σειρά ετών προπονητή της Γιούργκεν Κλοπ ο οποίος διανύει τα τελευταία του χιλιόμετρα στο Μερσεϊσάιντ.

Ο έμπειρος τεχνικός έχει ακόμα δύο παιχνίδια πρωταθλήματος με τους Reds αλλά είναι πλέον ευδιάθετος και χαλαρός. χρόνια. Ο Γερμανός μπορεί να έχει ακόμα δύο παιχνίδια με τους «κόκκινους», ωστόσο φαίνεται ότι η διάθεσή του είναι σε καλή κατάσταση.

Η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει το βράδυ της Δευτέρας (13/5) την Άστον Βίλα στο Μπέρμιγχαμ, με την πρόσφατα αντίπαλο του Ολυμπιακού στο Conference League να θέλει τη νίκη για να εξασφαλίσει το εισιτήριο στο Champions League της επόμενης περιόδου.

Ο Κλο εμφανίστηκε στην συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι με τη Βίλα αργοπορημένος και με το που μπήκε στην αίθουσα είπε προς τους δημοσιογράφους: «Συγγνώμη, άργησα για δεύτερη φορά. Για να είμαι ειλικρινής ποιος χ@στηκε;», ανέφερε συγκεκριμένα με την αίθουσα να ξεσπά σε γέλια.

Στη συνέχεια δικαιολογήθηκε για την αργοπορία λέγοντας πως: «Είχα μια υποχρέωση για τα media. Κάποιος από εσάς με καθυστέρησε».

Klopp’s reaction to being late to his second-last press conference as Liverpool manager 😅 pic.twitter.com/SCsEbj0Q4Z