Ο προπονητής της Φέγενορντ, Άρνε Σλοτ, βρίσκεται στην τελική λίστα των υποψηφίων για τη διαδοχή του Γιούργκεν Κλοπ και είχε άμεση επαφή με την πλευρά της Λίβερπουλ.

Την ώρα που η περίπτωση του Ρούμπεν Αμορίμ δείχνει να... περιπλέκεται η Λίβερπουλ συνεχίζει τις επαφές με υποψήφιους προπονητές για τη διαδοχή του Γιούργκεν Κλοπ. Το νέο όνομα που βγήκε στην επιφάνεια είναι αυτό του Άρνε Σλοτ και σύμφωνα με δημοσιεύματα οι δυο πλευρές είχαν ήδη μια απευθείας επικοινωνία για να συζητήσουν για την ενδεχόμενη συνεργασία τους και μάλιστα ο Ολλανδός κόουτς εμφανίζεται ως εκ των φαβορί, χωρίς ακόμα να υπάρχει οριστική συμφωνία, ενώ δεδομένα δεν «παίζει» μόνος του για τη δουλειά.

O 45χρονος τεχνικός άρχισε την πορεία του ως προπονητής πρώτης ομάδας στην Άλκμααρ το 2019 και από το 2021 βρίσκεται στη Φέγενορντ. Την περσινή σεζόν κατέκτησε το πρωτάθλημα, φέτος σήκωσε το κύπελλο και είναι στη 2η θέση στο πρωτάθλημα, στο -9 από την Αϊντχόφεν.

Συνολικά με τη Φέγενορντ έχει απολογισμό 93 νίκες, 27 ισοπαλίες και 24 ήττες, ενώ την τρέχουσα σεζόν το ρεκόρ του είναι 28-7-8. Το συμβόλαιο του έχει ισχύ έως το 2026.

Feyenoord boss Arne Slot fits all the criteria set during #LFC's extensive search for a new manager with his attacking brand of football and track record of developing young talent.

He's a strong candidate - but not a done deal at this stage. https://t.co/aVDvpprbOh