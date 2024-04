Οι ιδιοκτήτες της Τσέλσι προσπάθησαν να ελευθερώσουν χώρο στον ισολογισμό μέσω της πώλησης των ξενοδοχείων του «Στάμφορντ Μπριτζ», ωστόσο η Premier League δεν έχει εγκρίνει ακόμα τη συμφωνία και οι «μπλε» πλέον κινδυνεύουν σοβαρά με τιμωρία.

Σε μεγάλους μπελάδες φαίνεται πως βρίσκεται η Τσέλσι. Οι υπολογισμοί του Τοντ Μπόλι και της κοινοπραξίας του όσον αφορά τον οικονομικό ισολογισμό της Τσέλσι δεν μοιάζει να έχει εξελιχθεί ιδανικά, καθώς οι «μπλε» βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πιθανή τιμωρία.

Σύμφωνα με τους Times, ο ισολογισμός της περασμένης σεζόν δεν έχει περάσει ακόμα τον έλεγχο της Premier League και αυτό έχει να κάνει με την πώληση των δύο ξενοδοχείων του «Στάμφορντ Μπριτζ». Ο Τοντ Μπόλι θέλησε να μαζέψει την κατάσταση με τις δαπάνες, πωλώντας τα δύο ξενοδοχεία του γηπέδου του «Στάμφορντ Μπριτζ» στην εταιρία Blueco 22 Ltd η οποία ανήκει στον ίδιο και στους Εγκμπάλι, Φελισιάνο οι οποίοι κατέχουν το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της Τσέλσι.

Η πώληση αυτή ωστόσο δεν έχει εγκριθεί από την Premier League. Ο Μπόλι προσπάθησε να καλύψει τη μεγάλη χασούρα με την πώληση των ξενοδοχείων έναντι 76 εκατομμυρίων λιρών. Οι «μπλε» είχαν έλλειμα 166 εκατομμυρίων λιρών τη σεζόν 2022/23, το οποίο μειώθηκε στα 89 εκατομμύρια με την παραχώρηση των δύο ξενοδοχέιων. Η πώληση ωστόσο δεν έχει εγκριθεί από την Premier League και η Τσέλσι έρχεται αντιμέτωπη με τιμωρία για λόγους οικονομικών παραβάσεων.

NEW: Chelsea’s £76.5m hotels deal still under scrutiny from Premier League over “fair market value”.

Accounts refer to possible “material change to the gain recognised in these financial statements”.

Could have PSR implications.

