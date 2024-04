Μετά τη συντριβή από την Αταλάντα, η Λίβερπουλ ηττήθηκε ξανά στο «Άνφιλντ», αυτή τη φορά από την Κρίσταλ Πάλας (1-0) και έχασε κρίσιμο έδαφος στην κούρσα του τίτλου. Όταν... ξύπνησαν ήταν αργά για τους Ρεντς που σπατάλησαν και πάλι ένα τσουβάλι ευκαιρίες.

Τσουλά βασανιστικά στην κατηφόρα της η Λίβερπουλ και κινδυνεύει να διαλύσει μέσα σε λίγες μέρες όσα χτίζει όλη τη σεζόν! Οι Ρεντς στον απόηχο της εντός έδρας τριάρας από την Αταλάντα, ηττήθηκαν ξανά στο «Άνφιλντ» (και για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα από το 2022), 1-0 από την Κρίσταλ Πάλας και πάτησαν γερή... μπανανόφλουδα στην κούρσα τους για την κατάκτηση της Premier League. Για ακόμη μια φορά τον τελευταίο καιρό η ομάδα του Κλοπ δεν θύμισε τον καλό της εαυτό και όταν κυριάρχησε, προδόθηκε ξανά από την αναποτελεσματικότητα που τη χαρακτηρίζει φέτος και έχασε - πιθανότατα μοιραίο - έδαφος στο κυνήγι για τον τίτλο, μένοντας μακριά από τις νίκες για τρίτο σερί ματς σε όλες τις διοργανώσεις.

