Εξοντωτική προς την Έβερτον η Premier League, καθώς η διοργανώτρια αρχή του αγγλικού πρωταθλήματος προχώρησε σε νέα αφαίρεση δύο βαθμών κατά των «ζαχαρωτών»!

Δεν σταματάει τις τιμωρίες η Premier League με την Έβερτον να έρχεται αντιμέτωπη με μια ακόμη ποινή αφαίρεσης βαθμών. Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα και το «Athletic» η διοργανώτρια αρχή του αγγλικού πρωταθλήματος τιμώρησε τα «ζαχαρωτά» με νέα αφαίρεση δύο βαθμών, για τις νέες κατηγορίες που αφορούν τις οικονομικές παραβάσεις που σχετιζόντουσαν με τη σεζόν 2022/23.

Μια εξοντωτική ποινή για την Έβερτον η οποία πριν από μερικούς μήνες είχε τιμωρηθεί με αφαίρεση δέκα βαθμών. Τα «ζαχαρωτά» ωστόσο κατάφεραν να... κερδίσουν τέσσερις βαθμούς μετά την έφεση που έκαναν στην Eπιτροπή Αποδοτικότητας και Βιωσιμότητας.

🚨🔵 Everton have been given a 2 point deduction due to breach of Premier League financial rules.#EFC are now just 2 points above relegation zone, as @David_Ornstein @_pauljoyce reported. pic.twitter.com/VPszHBbwFd