Έτοιμη να προχωρήσει σε μια σπουδαία πρωτοβουλία είναι η Νιούκαστλ, η οποία στο παιχνίδι κόντρα στην Τότεναμ θα δώσει για πρώτη φορά την ευκαιρία σε κωφούς οπαδούς της να αισθανθούν τον βρυχηθμό του «St' James' Park».

Φοβερή κίνηση από τη Νιούκαστλ, που αποδεικνύει πως δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα στους οπαδούς της. Όπως ανακοίνωσε η αγγλική ομάδα, στο επερχόμενο παιχνίδι απέναντι στην Τότεναμ (13/04) οι παίκτες της θα φορέσουν για πρώτη φορά μια ειδικά διαμορφωμένη φανέλα.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση έχει δημιουργηθεί με βάση την απτική τεχνολογία και θα μετατρέπει σε πραγματικό χρόνο τον θόρυβο του - κατά κανόνα καυτού - «St' James' Park» σε αφή σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, επί της ουσίας θα επιτρέπει σε οπαδούς της ομάδας με προβλήματα ακοής να αισθάνονται με τον καλύτερο και πιο «ζωντανό» τρόπο την ατμόσφαιρα του γηπέδου.

#NUFC and @Sela have created a first in football, delivering a spectacular experience for deaf fans helping them to feel the atmosphere of a live football match.



The "Unsilence The Crowd” campaign follows the journey of lifelong fans, Ryan and David, as they feel the passion of… pic.twitter.com/vHdl7Z5qhh