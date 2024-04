Η τεχνολογία του ημιαυτόματου οφσάιντ θα χρησιμοποιείται από την επόμενη σεζόν και στην Premier League, όπως ανακοίνωσε η ίδια η λίγκα.

Μπαίνει και η Premier League στον κόσμο του ημιαυτόματου οφσάιντ! Η διαιτησία και τα οφσάιντ, φάσεις όπως το... περίφημο λάθος στο ακυρωθέν τέρμα του Λούις Ντίας στο Τότεναμ - Λίβερπουλ φέτος, σηκώνουν μπόλικη κουβέντα στο Νησί. Όχι για πολύ πάντως.

Όπως ανακοίνωσε η ίδια η λίγκα, στο αγγλικό πρωτάθλημα θα χρησιμοποιείται από την επόμενη σεζόν η τεχνολογία του ημιαυτόματου οφσάιντ, η οποία σκοπεύει να βάλει τέλος στα «ανθρώπινα λάθη» κατά τη διαδικασίας της χάραξης των γραμμών και να παίρνει τη σωστή απόφαση για κάθε αμφιλεγόμενη φάση σε ελάχιστο χρονικό διάστημα

Premier League clubs have unanimously agreed to the introduction of Semi-Automated Offside Technology from next season



It will provide quicker placement of the virtual offside line and high-quality graphics to ensure an enhanced broadcast and stadium experience