Σύμφωνα με τον Φλόριαν Πλέτερνμπεργκ, η Λίβερπουλ έφτασε σε προφορική συμφωνία με τον Ρούμπεν Αμορίμ της Σπόρτινγκ Λισαβώνας.

Ο Γερμανός δημοσιογράφος Φλόριαν Πλέτενμπεργκ με ανάρτησή του στο Χ έκανε γνωστό πως σύμφωνα με τις πληροφορίες του η Λίβερπουλ πέτυχε προφορική συμφωνία με τον προπονητή της Σπόρτινγκ Λισαβώνας, Ρούμπεν Αμορίμ.

🚨News Rúben #Amorim | Been told there’s a verbal agreement in principle with Liverpool now!



➡️ Amorim wants to join #LFC next season and Liverpool was pushing for him in the last weeks



➡️ He can sign a contract until 2027 - confirmed!



Final negotiations with @SportingCP… pic.twitter.com/0Itu7IaJw7