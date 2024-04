Οι κάμερες έπιασαν τον Αντρέ Ονάνα να βάζει βαζελίνη στα γάντια του πριν από την έναρξη του ντέρμπι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Λίβερπουλ. Ποιος ο λόγος που ο Καμερουνέζος χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη τακτική.

Μπορεί ο Αντρέ Ονάνα να δέχτηκε δύο γκολ στο μεγάλο ντέρμπι του «Ολντ Τράφορντ» ανάμεσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Λίβερπουλ, ωστόσο ο Καμερουνέζος έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι, κρατώντας την ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ μέσα στην υπόθεση, όσο οι ποδοσφαιριστές του Γιούργκεν Κλοπ στο πρώτο ημίχρονο χτυπούσαν ασταμάτητα με σουτ.

Ο τερματοφύλακας της Γιουνάιτεντ πιάστηκε από τις κάμερες να βάζει βαζελίνη στα γάντια του πριν από την έναρξη του ντέρμπι, προκαλώντας πολλά ερωτηματικά. Λίγα δευτερόλεπτα πριν από το πρώτο σφύριγμα του ντέρμπι, ο Ονάνα έπιασε το κουτί της βαζελίνης και ξεκίνησε να τοποθετεί στα γάντια του. Μάλιστα ο Καμερουνέζος άφησε το κουτί δίπλα από την εστία του και χρησιμοποίησε τη βαζελίνη αρκετές φορές και κατά τη διάρκεια του ματς. Ποιος ο λόγος ωστόσο που χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη τακτική και γιατί θεωρείται «game changer»;

Can someone explain to me like a 10 years old Why Onana Applied Vaseline on his gloves when Manchester United was playing Liverpool yesterday? pic.twitter.com/puqLZxRqwP