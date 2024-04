Φαν Ντάικ: «Νιώθουμε σαν να χάσαμε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

O αρχηγός της Λίβερπουλ, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, μίλησε μετά την ισοπαλία με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ» και χαρακτήρισε το αποτέλεσμα σαν ήττα.

Η Λίβερπουλ έπεσε από την κορυφή της Premier League. Οι Reds παρόλο που προηγήθηκαν στο «Ολντ Τράφορντ» και ήταν σαρωτικά ανώτεροι από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κατάφεραν μόνο να πάρουν τον βαθμό της ισοπαλίας, ενώ μάλιστα οι γηπεδούχοι είχαν γυρίσει προσωρινά το παιχνίδι.

Ο αρχηγός της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, μίλησε μετά τον αγώνα και τόνισε πως αυτό το αποτέλεσμα είναι σαν ήττα για την ομάδα του. Θυμίζουμε πως Λίβερπουλ και Άρσεναλ ισοβαθμούν με τους Κανονιέρηδες να υπερέχουν στη διαφορά τερμάτων.

🗣 "It's all our own fault, again."



Liverpool captain Virgil van Dijk admits the Reds' 2-2 draw with Manchester United 'feels like a loss' 🔴🤝 pic.twitter.com/L2rVMWWWF1