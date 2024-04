Ποτσετίνο: «Δεν είμαι κλόουν, είμαι προπονητής» (vid)

Το αφεντικό της Τσέλσι, Μαουρίσιο Ποτσετίνο, έστειλε τους επικριτές του στο τσίρκο αν θέλουν να δουν κλόουν και δηλώνει ότι είναι προπονητής!

H Τσέλσι προηγήθηκε στο Λονδίνο επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 2-0, οι Κόκκινοι Διάβολοι έκαναν την ανατροπή, όμως η Τσέλσι γύρισε και πάλι το ματς και πήρε τη νίκη με 4-3!

Μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής των «μπλε» Μαουρίσιο Ποτσετίνο ρωτήθηκε για το πάθος που έδειξε μετά την τεράστια ανατροπή της ομάδας του, αλλά και την έλλειψη αυτού, αυτή τη σεζόν.

«Πάθος δεν είναι να είσαι ένας τρελός που κάνει ανόητα πράγματα στο touchline. Δεν είμαι έτσι. Η ομάδα πρέπει να δείχνει πάθος όταν είναι 11 παίκτες στο γήπεδο, τρέχουν και θέλουν απελπισμένα να πάρουν την μπάλα πίσω και να σκοράρουν. Πρέπει να είμαι ήρεμος, για να τους βοηθήσω σε κάθε πτυχή του παιχνιδιού. Στο τέλος του παιχνιδιού, φυσικά, δείξε το πάθος σου όπως έκανα εγώ. Αλλά δεν είναι ένα τσίρκο όπου χρειάζεται έναν κλόουν. Είμαστε μια από τις νεότερες ομάδες στην Ευρώπη, οπότε εμείς το προπονητικό επιτελείο πρέπει να είμαστε ήρεμοι. Δεν είμαι κλόουν, είμαι προπονητής. Αν κάποιος θέλει έναν κλόουν, πήγαινε να βρεις έναν κλόουν».

