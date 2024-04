Οι «καμπάνες» στις Έβερτον και Νότιγχαμ Φόρεστ έχουν... κακοφανεί στους συλλόγους της Premier League, οι οποίοι θέλουν, σύμφωνα με την Daily Mail, να αφανίσουν τις αφαιρέσεις βαθμών βαδίζοντας στα χνάρια του NBA.

Ετοιμάζουν... επανάσταση οι σύλλογοι της Premier League, που σκοπεύουν να απελευθερωθούν από τα... δεσμά των σκληρών οικονομικών κανονισμών. Λόγω της παραβίασης των - περίφημων πλέον - PSR κανόνων (κερδών και βιωσιμότητας), τόσο η Έβερτον όσο και η Νότιγχαμ Φόρεστ τιμωρήθηκαν με αφαίρεση βαθμών, ενώ κι άλλες ομάδες κινδυνεύουν με παρόμοιες ποινές.

Αυτό, όπως μετέδωσε η Daily Mail, έχει... κακοφανεί στις ομάδες της λίγκας, οι οποίες επιθυμούν να φέρουν τα πάνω κάτω. Στις τάξεις τους κυριαρχεί ο φόβος πως πλέον δεν θα μπορούν να έχουν την ίδια οικονομική άνεση να κινηθούν στο μεταγραφικό παζάρι όπως το έκαναν (ειδικά μετά από το... κραχ του Ιανουαρίου), πως δεν θα μπορούν να προσελκύουν τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές και πως οι αφαιρέσεις βαθμών θα πλήξουν την αίγλη του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο.

