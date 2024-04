Με παρουσιαστή τον άλλοτε ποδοσφαιριστή της, Βίνι Τζόουνς, η Τσέλσι δημοσίευσε ένα εκπληκτικό και σημαντικό βίντεο για την ψυχική υγεία ζητώντας από τους πάντες να ανοίγονται όταν δεν νιώθουν καλά.

Η ψυχική υγεία αποτελεί «επιδημία» στη σημερινή εποχή. Τα social media έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο τα τελευταία χρόνια στην ραγδαία αύξηση των ανθρώπων που πάσχουν από ψυχικά προβλήματα.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις των ανθρώπων που εξαιτίας των ψυχικών θεμάτων που αντιμετωπίζουν οδηγούνται σε άσχημες πράξεις, κάνοντας κακό στους εαυτούς τους. Η Τσέλσι είναι μια από τις πολλές ομάδες της Premier League που δίνουν βάση στην υγεία των φιλάθλων της, τόσο τη σωματική, όσο και την ψυχική. Με ένα εκπληκτικό και ταυτόχρονα πολύ σημαντικό βίντεο οι «μπλε» έθιξαν το θέμα της ψυχικής υγείας στη σημερινή ημέρα.

Με πρωταγωνιστή τον ηθοποιό και άλλοτε ποδοσφαιριστή της, Βίνι Τζόουνς η Τσέλσι κάλεσε τους φιλάθλους αλλά και τους ποδοσφαιριστές να μην φοβούνται να μιλήσουν όταν αντιμετωπίζουν κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα. Στο βίντεο συμμετείχαν και ποδοσφαιριστές των Λονδρέζων, ανάμεσα τους οι Πάλμερ και Τζάκσον.

🗣️ It’s time to talk! Two in three football fans have struggled with their mental health.



So we've teamed up with @VinnieJones65 and @Samaritans to encourage fans to #TalkMoreThanFootball. ⚽️ pic.twitter.com/9XWXLjFzVr