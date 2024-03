Οριστική είναι η συμφωνία ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τον Μάικλ Έντουαρντς όπως αποκαλύπτουν οι Άγγλοι!

Μάικλ Έντουαρτνς η επιστροφή! Σε μια πολύ σημαντική συμφωνία ενόψει της μετά Κλοπ εποχής προχώρησε η Λίβερπουλ με τον Μάικ Έντουαρντς να αναμένεται να επιστρέψει στον σύλλογο και να αναλάβει το νέο πρότζεκτ των «κόκκινων».

Σύμφωνα με τους «Times» οι δύο πλευρές έδωσαν οριστικά τα χέρια και ο Έντουαρντς θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ ώστε να αναλάβει το πρότζεκτ της νέας εποχής. Αυτή τη φορά ωστόσο, ο Έντουαρντς δεν θα είναι ένας... απλός τεχνικός διευθυντής, καθώς ο Άγγλος ζήτησε από τη Λίβερπουλ έναν μεγαλύτερο και πιο σημαντικό ρόλο, με την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ να μην του φέρνει αντίρρηση και τις δύο πλευρές να φτάνουν σε οριστική συμφωνία.

Μια πολύ μεγάλη κίνηση από τους ανθρώπους της Λίβερπουλ, καθώς ο Έντουαρντς είχε συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στις επιτυχίες της Λίβερπουλ τα προηγούμενα χρόνια πριν αποχωρήσει από το κλαμπ. Ο Έντουαρντς ήταν αυτός που έντυσε στα κόκκινα τον Μο Σαλάχ. Αυτός που πήρε σε τιμή ευκαιρίας τον Σαντιό Μανέ. Μέσα στα deals του και η πώληση ρεκόρ του Κουτίνιο στην Μπαρτσελόνα, μέσω της οποίας η Λίβερπουλ απέκτησε τους Φαν Ντάικ και Άλισον.

Μαζί του ο Έντουαρντς αναμένεται να έχει τον Ρίτσαρντ Χιουζ ο οποίος θα αναλάβει το πόστο του αθλητικού διευθυντή, έχοντας κάνει εξαιρετική δουλειά στην Μπόρνμουθ από την οποία αποχώρησε πρόσφατα.

