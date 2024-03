Ο Ριτσάρλισον χτυπάει ''καμπανάκι'' στους παίκτες: «Ζητήστε βοήθεια για θέματα ψυχικής υγείας»

Ο Ριτσάρλισον μίλησε για τα θέματα υγείας που αντιμετωπίζουν συχνά οι παίκτες και τους συμβούλεψε να απευθυνθούν σε ψυχολόγους σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν πρόβλημα.

Ο Ρίτσαρλισον στις δηλώσεις του ενόψει του φιλικού της Βραζιλίας με την Αγγλία (23/3) χτύπησε το... καμπανάκι στους ποδοσφαιριστές να αναζητήσουν ψυχολογική βοήθεια για τυχόν προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν.

Ο 26χρονος επιθετικός της Τότεναμ αναμένεται να κάνει την 50η του συμμετοχή με τη Σελεσάο και μίλησε «ανοιχτά» για το πως η θεραπεία τον βοήθησε να βρει ξανά τον ρυθμό του, μετά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε.

Ο Ριτσάρλισον μετά τη θεραπεία και τη χειρουργική επέμβαση στη βουβωνική χώρα τον Νοέμβριο, επέστρεψε δριμύτερος και σημείωσε εννέα γκολ σε 10 αγώνες πρωταθλήματος, βοηθώντας τους Λονδρέζους να ανέβουν στη βαθμολογία της Premier League.

«Γνωρίζουμε πόσο προκατειλημμένοι είναι οι άνθρωποι όταν λένε ότι αναζητούν ψυχολογική βοήθεια. Δόξα τω Θεώ, δεν έχω πια προκατάληψη γι' αυτό.

Ως παίκτης της εθνικής ομάδας που έχει ενεργή φωνή, λέω στον κόσμο να ζητήσει βοήθεια. Μιλάω για αυτό γιατί μου έσωσε τη ζωή. Επειδή ήμουν στον πάτο. Μόνο οι παίκτες ξέρουν πόση πίεση βρισκόμαστε, όχι μόνο στο γήπεδο αλλά και έξω από αυτό.

Γύρισα στην Premier League, βοηθώντας τον σύλλογο μου. Πριν από λίγους μήνες, όταν δεν κλήθηκα στην εθνική ομάδα είπα ότι θα επιστρέψω. Δούλεψα σκληρά εκείνες τις μέρες. Είμαι χαρούμενος, και κατάφερα να αλλάξω τα πράγματα».

