Ριτσάρλισον: «Χρειάζομαι ψυχολογική βοήθεια στην Αγγλία»

Ο Ριτσάρλισον περνάει δύσκολα τους τελευταίους μήνες στην Αγγλία, καθώς σε δηλώσεις του αποκάλυψε πως «βασανίζεται» από ψυχολογικά προβλήματα και πως θα ζητήσει τη βοήθεια ειδικού.

O Ριτσάρλισον ανεβαίνει έναν προσωπικό «Γολγοθά» που λίγοι γνωρίζουν. Στο 71ο λεπτό του αγώνα της Βραζιλίας με τη Βολιβία, με το σκορ στο 4-0 έγινε αλλαγή και επειδή είχε χάσει νωρίτερα μια μεγάλη ευκαιρία ξέσπασε σε κλάματα, με την άσχημη εικόνα του να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Μετά τη νίκη της Σελεσάο από το Περού ο επιθετικός της Τότεναμ «άνοιξε» την καρδιά του και για πρώτη φορά μίλησε για κάποια ψυχολογικά προβλήματα που τον ταλαιπωρούν. Ο Ριτσάρλισον αναφέρθηκε σε «δικούς» του ανθρώπους που έφυγαν από το πλευρό του επειδή νοιάζονταν μόνο για τα λεφτά του και αποκάλυψε πως θα ζητήσει βοήθεια από ψυχολόγο όταν γυρίσει στην Αγγλία.

The miss that made Richarlison cry uncontrollably after he was subbed in the Brazil vs Bolivia Match. pic.twitter.com/qpIPN3LJcV pic.twitter.com/pwlhcy8sB8

«Θα γυρίσω στην Αγγλία και θα ζητήσω ψυχολογική βοήθεια για να δουλέψω στο μυαλό μου. Στο γήπεδο είμαι χαρούμενος, ομαδικός παίκτης και προσπαθώ να βοηθήσω όσο το δυνατόν περισσότερο. Μερικές φορές τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θέλουμε.

Νομίζω ότι αυτό το κομμάτι είναι αφορά το σκέλος εκτός γηπέδου. Ακόμα κι αν θέλετε να κάνετε τα πράγματα σωστά, καταλήγουν να πηγαίνουν στραβά.

Θα συνεχίσω να επικεντρώνομαι στον σύλλογο, η καταιγίδα πέρασε. Πέρασα μια ταραχώδη περίοδο τους τελευταίους πέντε μήνες εκτός γηπέδου. Τώρα τα πράγματα είναι καλά. Οι άνθρωποι που έβλεπαν μόνο τα λεφτά μου έφυγαν μακριά.

Τώρα τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο τους, είμαι σίγουρος ότι θα κάνω μια καλή πορεία στην Τότεναμ. Αυτή η θλιβερή στιγμή δεν ήταν καν επειδή έπαιξα άσχημα, κατά τη γνώμη μου δεν έπαιξα κακό παιχνίδι στο Μπελέμ, ήταν περισσότερο ένα ξέσπασμα για τα πράγματα που συνέβαιναν εκτός γηπέδου, τα οποία ξέφυγαν από τον έλεγχο όχι εξαιτίας μου, αλλά εξαιτίας ανθρώπων που ήταν κοντά μου.

Αυτό ήταν, θα επιστρέψω πιο δυνατός, Το θέμα είναι να έχω ένα καλό σερί στην Τότεναμ, αυτή την εβδομάδα θα κάτσω και θα μιλήσω», ανέφερε ο Ριτσάρλισον.

