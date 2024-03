Ποστέκογλου σε δημοσιογράφο: «Η Τότεναμ έχει οπαδούς σε όλο τον κόσμο, πραγματική ασέβεια να τους λέτε "πλαστικούς"»

Ο προπονητής της Τότεναμ, Άγγελος Ποστέκογλου, έδωσε αποστομωτική απάντηση, σε ερώτηση δημοσιογράφους σχετικά με το αν οι οπαδοί της Τότεναμ είναι «πλαστικοί» ή «οπαδοί - τουρίστες».

Η σύνθεση του κόσμου στο γήπεδο της Τότεναμ ήταν ένα βασικό θέμα συζητήσης την τελευταία εβδομάδα, αφού οι Spurs ανακοίνωσαν αύξηση 6% στις τιμές των εισιτηρίων διαρκείας.

Αυτή της η απόφαση έχει οδηγήσει πολλούς στο συμπέρασμα τι η Τότεναμ θα προτιμούσε να έχει πιο... παροδικό κοινό, καθώς οι επισκέπτες είναι πιο πιθανό να ξοδέψουν περισσότερα όταν παρακολουθούν αγώνες.

Αλλά ο προπονητής της ομάδας Άγγελος Ποστέκογλου υποστήριξε σθεναρά ότι το να μειώνεις αυτούς που μπορούν να πηγαίνουν σε παιχνίδια μόνο από καιρό σε καιρό είναι εξαιρετικά άδικο.

«Αυτό είναι πραγματικά σκληρό - και θα σας πω γιατί. Επειδή μάλλον κι εγώ είμαι "πλαστικός" και "τουριστικός" επειδή ερχόμουν από την άλλη άκρη του κόσμου πραγματικά παθιασμένος με το ποδόσφαιρο και αν μπορούσα να πάρω εισιτήριο για να δω έναν αγώνα της Premier League, άξιζε τα πάντα για μένα. Επομένως, το να χαρακτηρίζουμε τους ανθρώπους "πλαστικούς" ή "τουρίστες" δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο μόνο και μόνο επειδή οι άνθρωποι ζουν στην άλλη άκρη του κόσμου. Αυτός ο ποδοσφαιρικός σύλλογος έχει υποστηρικτές σε όλο τον κόσμο. Έχει υποστηρικτές σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο που δεν έχουν πάντα πρόσβαση στους αγώνες και νομίζω ότι πρέπει πάντα να μπορούμε να τους φιλοξενούμε».

