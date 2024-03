Κόντρα με τους οπαδούς της Τσέλσι ξεκίνησε ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο με τον τεχνικό των «μπλε» να αναφέρει ότι οι φίλαθλοι της ομάδας πρέπει να αντιληφθούν το πρότζεκτ που προσπαθεί να χτίσει ο σύλλογος.

Σε χειρότερη κατάσταση από ότι ήταν την περασμένη αγωνιστική περίοδο σε αυτό το σημείο της σεζόν βρίσκεται φέτος η Τσέλσι. Οι «μπλε» βρίσκονται στην 11η θέση της βαθμολογίας της Premier League με μόλις 36 βαθμούς, έχοντας χάσει το... τρένο του επόμενου Champions League, ευελπιστώντας να σώσουν τη σεζόν με την κατάκτηση του FA Cup.

Ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο δεν έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των φιλάθλων της ομάδας, με το μεγαλύτερο μερίδιο των «μπλε» φιλάθλων να ζητάει την απομάκρυνση του. Μάλιστα, ο Αργεντινός τεχνικός τα έβαλε με τους οπαδούς της Τσέλσι, τονίζοντας ότι πρέπει να αντιληφθούν το πρότζεκτ που προσπαθεί να χτίσει ο σύλλογος, καθώς δήλωσε επίσης ότι δεν πρόκειται να αγαπήσουν άλλον προπονητή περισσότερο από εκείνον τη δεδομένη στιγμή.

«Το σημερινό πρότζεκτ είναι διαφορετικό. Αυτή η Τσέλσι είναι διαφορετική. Εάν κάποιος θέλει να μας ασκήσει κριτική με βάση το παρελθόν, κανείς δεν θα βγει κερδισμένος. Οι φίλαθλοι μας δεν πρόκειται να αγαπήσουν άλλον προπονητή αυτή τη στιγμή περισσότερο από εμένα. Είναι ένα νέο πρότζεκτ και ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει», δήλωσε ο Ποτσετίνο ο οποίος από το... πουθενά άνοιξε κόντρα με τους οπαδούς της Τσέλσι.

