Η μάχη των τριών στην Premier League: Μόνο η Άρσεναλ με νίκη και αήττητη στα μεταξύ τους παιχνίδια!

Η Άρσεναλ «πατάει» στην κορυφή της Premier League λόγω της διαφοράς που έχει χτίσει τις τελευταίες αγωνιστικές με τα πολλά της γκολ. Οι «κανονιέρηδες» είναι οι μόνοι που μετράνε νίκη στα παιχνίδια μεταξύ των τριών πρώτων της βαθμολογίας, διατηρώντας παράλληλα και το αήττητο.

Το ντέρμπι του «Άνφιλντ» δεν είχε νικητή. Όπως και στον πρώτο γύρο, έτσι και στον δεύτερο, Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι έμειναν στην ισοπαλία και πήραν από έναν βαθμό διατηρώντας «ζεστό» το μεγάλο ενδιαφέρον της φετινής μάχης τίτλου της Premier League.

Ένα αποτέλεσμα που ικανοποίησε σε μεγάλο βαθμό και την Άρσεναλ. Μετά τη μεγάλη νίκη απέναντι στην Μπρέντφορντ η Άρσεναλ είδε το ντέρμπι να λήγει ισόπαλο με αποτέλεσμα η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα να μένει μόνιμα στην κορυφή με 64 βαθμούς, όσους έχει και η Λίβερπουλ, με τους «κανονιέρηδες» ωστόσο να βρίσκονται από πάνω λόγω της διαφοράς των τερμάτων.

Βέβαια, μέχρι στιγμής η Άρσεναλ είναι και η μοναδική ομάδα που μετράει νίκη στα παιχνίδια ανάμεσα στις τρεις πρώτες ομάδες της βαθμολογίας. Η ομάδα του Αρτέτα έχει δώσει δύο παιχνίδια με τη Λίβερπουλ και ένα με τη Μάντσεστερ Σίτι, μετρώντας δύο νίκες και μια ισοπαλία. Οι «πολίτες» και οι «κόκκινοι» μετράνε από δύο ισοπαλίες και από μία ήττα. Αξιοσημείωτο είναι και το ότι η Άρσεναλ πέρα από το ότι είναι η μοναδική που μετράει νίκη στα συγκεκριμένα παιχνίδια, είναι και η μόνη αήττητη!

🔝 Prem top 3 vs each other this season:



Arsenal: 2W 1D 0L

Liverpool: 0W 3D 1L

Man City: 0W 2D 1L



Arsenal are the only one with a win and the only one without a loss.



[@statmusefc] pic.twitter.com/CEfdlj132K