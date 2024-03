Ο Κάι Χάβερτς κατάφερε να πετύχει ένα μεγάλο γκολ για την Άρσεναλ και να την επαναφέρει στην κορυφή, με τους ανθρώπους της Μπρέντφορντ ωστόσο να έχουν έντονα παράπονα από τη διαιτησία και τον Τόμας Φρανκ να τονίζει ότι ο Γερμανός έπρεπε να είχε αποβληθεί για θέατρο πριν σκοράρει.

Με λυτρωτή τον Κάι Χάβερτς η Άρσεναλ κατάφερε να λυγίσει στο τέλος την Μπρέντφορντ και να σκαρφαλώσει στην κορυφή της Premier League, περιμένοντας το μεγάλο ντέρμπι του «Άνφιλντ» ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Γερμανός βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση το τελευταίο διάστημα και μοιάζει να πατάει καλύτερα από ποτέ. Σύμφωνα ωστόσο με τους ανθρώπους της Μπρένφορντ, ο Χάβερτς δεν έπρεπε να ήταν στο γήπεδο στο λεπτό που σκόραρε, με τον Τόμας Φρανκ να υποστηρίζει ότι έπρεπε να είχε αποβληθεί πριν σκοράρει!

"Havertz is a clear, clear dive. I wish they'd just admit it!"🙄



Thomas Frank was disappointed Kai Havertz wasn't sent off for diving before he scored the winner for @Arsenal



🔗https://t.co/xr7Cyxx5mC pic.twitter.com/lkKlJ5LqeI