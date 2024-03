Την απόκτηση του 22χρονου Αργεντινού αμυντικού μέσου της Πόρτο, Άλαν Βαρέλα, εξετάζουν Λίβερπουλ, Παρί και Ντόρτμουντ, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Γαλλία.

Μόλις μερικούς μήνες χρειάστηκε να περάσει στην Πόρτο ο Άλαν Βαρέλα προκειμένου να καταφέρει να κάνει το μεγάλο «μπαμ» στην ποδοσφαιρική σκηνή.

Ο 22χρονος αμυντικός μέσος έχει εκτοξεύσει εν ριπή οφθαλμού τις μετοχές του χάρη στις εμφανίσεις στην Πορτογαλία και το Champions League, με τους πρώτους μνηστήρες να κάνουν την εμφάνισή τους.

Σύμφωνα με το «Foot Mercato», η Λίβερπουλ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Αργεντινού, αλλά δεν είναι η μοναδική. Τόσο η Παρί Σεν Ζερμέν άλλωστε όσο και η Ντόρτμουντ ενδιαφέρονται έντονα για την απόκτησή του, με τη ρήτρα αγοράς του να αγγίζει τα 70 εκατομμύρια ευρώ!

Τη φετινή περίοδο ο Βαρέλα έχει καταγράψει 31 συμμετοχές με τη φανέλα της Πόρτο και χάρη στον δυναμισμό που διέπει το παιχνίδι του έχει καταφέρει να κερδίσει το προσωνύμιο ως νέο Μασεράνο!

Το μόνο δεδομένο αυτή τη στιγμή είναι πως η Πόρτο τρίβει τα χέρια της αναμένοντας τις προτάσεις του καλοκαιριού, ενώ τον απέκτησε πριν από μερικούς μήνες μόλις για οκτώ εκατομμύρια ευρώ από τη Μπόκα Τζούνιορς.

🚨EXCL: 🔵🇦🇷 #LigaPortugal |



✅️⭐️ Dortmund, PSG and Liverpool are monitoring FC Porto young midfielder Alan Varela, talent born in 2001.



💰 Release Clause : €70mhttps://t.co/ESMDo26QaT pic.twitter.com/wumA1sV2ZT