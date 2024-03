Ο Μπρούνο Φερνάντες άνοιξε το σκορ για τη Γιουνάιτεντ από το σημείο του πέναλτι και έγινε ο πρώτος σκόρερ της ομάδας από την άσπρη βούλα ξεπερνώντας τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Στο 12ο λεπτό τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Έβερτον στο «Όλντ Τράφορντ» ο Μπρούνο Φερνάντες ευστόχησε από το σημείο του πέναλτι ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα του.

Ο Ταρκόφσκι «έφαγε» την ντρίμπλα και βρήκε μόνο τα πόδια του Γκαρνάτσο, με τον Πορτογάλο διεθνή να αναλαμβάνει να το εκτελέσει και ευστοχώντας να γράφει ιστορία.

Πλέον ο έμπειρος μέσος άφησε πίσω του τον Κριστιάνο Ρονάλντο και με 29 γκολ, έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών για τη Γιουνάιτεντ από την άσπρη βούλα.

Bruno Fernandes is now Manchester Utd's all-time leading scorer from the penalty spot (29) 🔒 pic.twitter.com/Iqnj9QKLfI