Η Τσέλσι δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπρέντφορντ και οι οπαδοί της χάνουν την υπομονή τους με τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο.

Η Τσέλσι βυθίζεται ολοένα και περισσότερο στη βαθμολογία της Premier League. Οι Μπλε μετά την ισοπαλία κόντρα στην Μπρέντφορντ (2-2) το Σάββατο (02/03) είναι πλέον 11οι στον πίνακα της βθαμολογίας, βρίσκονται 14 βαθμούς πίσω από τις ευρωπαϊκές θέσεις και η γκρίνια αυξάνεται στις τάξεις των οπαδών.

Στον αγωνιστικό χώρο της Μπρέντφορντ στο δυτικό Λονδίνο, οι οπαδοί έδειξαν τη δυσαρέσκειά τους προς τους «μπλε». Μάλιστα, τραγούδησαν συνθήματα κατά του Τοντ Μπόελι, ιδιοκτήτη των Μπλε, και κατά του προπονητή της ομάδς Μαουρίσιο Ποτσετίνο.

Ο Αργεντινός τεχνικός δέχτηκε ύβρεις στους διαδρόμους του γηπέδου κάτι που τον ίδιο δεν φαίνεται να τον ενοχλεί. Συγκεκριμένα ο έμπειρος κόουτς δήλωσε: «Δεν θέλω οι οπαδοί να προσπαθήσουν να κατηγορήσουν τους παίκτες. Οι παίκτες πρέπει να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται από τους οπαδούς και, για να είμαι ειλικρινής, προτιμώ να παίρνω εγώ την ευθύνη και να αφήνω τους παίκτες ελεύθερους στο γήπεδο. Δεν με ενδιαφέρει. Είμαι δυνατός, είμαι 52 ετών τώρα», δήλωσε.

