Αρνητικός στο ενδεχόμενο να προπονήσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρεται να είναι ο Ζινεντίν Ζιντάν.

Όνειρο ήταν και πάει για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Ζινεντίν Ζιντάν. Λίγα μόλις 24ωρα μετά το δημοσίευμα της «RMC» που ανέφερε ότι ο Γάλλος κόουτς πρόκειται για τον νούμερο ένα στόχο του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, οι Γάλλοι έρχονται με νέο ρεπορτάζ και τονίζουν ότι ο «Ζιζού» δεν πρόκειται να μετακομίσει στο Μάντσεστερ.

Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα της «RMC» ο Ζιντάν είναι αρνητικός στο ενδεχόμενο να προπονήσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Όπως αναφέρουν οι Γάλλοι ο Ζιντάν δεν πρόκειται να δεχτεί την πρόταση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εφόσον η αγγλική ομάδα του «χτυπήσει» την πόρτα επισήμως.

Ο Έρικ Τεν Χαγκ δεσμεύεται με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έως και το καλοκαίρι του 2025 ωστόσο η θέση του στον πάγκο της ομάδας μόνο σίγουρη δεν θεωρείται καθώς ο Ράτκλιφ εξετάζει διάφορες περιπτώσεις προπονητών και δεν αποκλείεται στο τέλος της σεζόν να προχωρήσει σε μεγάλη αλλαγή και να απομακρύνει τον Ολλανδό από την τεχνική ηγεσία.

