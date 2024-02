Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Σάντι Αούνα του Foot Mercato ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ έχει θέσει ως πρώτο στόχο για τη νέα εποχή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τον Ζινεντίν Ζιντάν.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει μπει για τα καλά στην εποχή του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ και αναμένονται πολλές και ριζικές αλλαγές. Μπορεί με αυτές τις συνθήκες να θεωρείται ασφαλής η θέση του Έρικ Τεν Χαγκ στην άκρη του πάγκου; Μάλλον όχι.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Σάντι Αούνα του Foot Mercato ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ έχει θέσει ένα μεγάλο στόχο για προπονητή της επόμενης ημέρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο λόγος για τον Ζινεντίν Ζιντάν! O Βρετανός δισεκατομμυριούχος θεωρεί τον Γάλλο ιδανικό για να ανεβάσει τους Κόκκινους Διαβόλους στο επίπεδο που ονειρεύεται.

Φυσικά η περίπτωση τou μόνο εύκολη δεν είναι. Ο Ζιζού παραμένει εκτός πάγκων από το 2021, όταν ολοκλήρωσε την τρίτη του θητεία στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης και περιμένει για την επόμενη πρόκληση. Αν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν καταφέρει να κλείσει το μεγάλο deal τότε υπάρχουν κι άλλες επιλογές στη λίστα της.

