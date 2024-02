Ο πρώην μέσος της Άρσεναλ, Κρίστοφερ Όλσον, νοσηλεύεται με αναπνευστική υποστήριξη αφού κατέρρευσε στο σπίτι του!

Ο 28χρονος Κρίστοφερ Όλσον έχασε τις αισθήσεις του στις 20 Φεβρουαρίου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Aarhus, όπου νοσηλεύεται επί του παρόντος με μηχανική υποστήριξη αναπνοής. Η ομάδα του Μίντιλαντ ανέφερε ότι ο Όλσον «πάσχει από μια φαινομενικά οξεία ασθένεια που σχετίζεται με τον εγκέφαλο που δεν οφείλεται σε αυτοτραυματισμό κανενός είδους, ούτε προκαλείται από εξωτερικούς παράγοντες».

Συγκεκριμένα ανέφερε πως: «Μια ομάδα κορυφαίων ιατρικών εμπειρογνωμόνων της Δανίας εργάζεται επί του παρόντος σκληρά για να κάνει μια διάγνωση και να ξεκινήσει τη σωστή θεραπεία. Από τη νοσηλεία, ο Κρίστοφερ περιβάλλεται από την οικογένειά του και μέλη του προσωπικού της Μίντιλαντ και νοσηλεύεται από ειδικούς στον τομέα. Η Μίντιλαντ προτρέπει το κοινό να δείξει σεβασμό και κατανόηση, ώστε να δοθεί στον Κρίστοφερ, στην οικογένειά του και στους γιατρούς η απαραίτητη ψυχική ηρεμία για να εξασφαλίσουν τη θεραπεία και την ανάρρωσή του όσο το δυνατόν καλύτερα. Όλοι στη Μίντιλαντ είναι φυσικά βαθιά επηρεασμένοι από την ξαφνική ασθένεια του Κρίστοφερ και οι σκέψεις μας και η πλήρης υποστήριξή μας πηγαίνουν στον ίδιο και την οικογένειά του».

Ο Όλσον ήρθε από την ακαδημία νέων της Άρσεναλ μαζί με τους Σερζ Γκνάμπρι, Έκτορ Μπεγιερίν, Άλεξ Ιβόμπι, Άινσλεϊ Μέιτλαντ-Νάιλς και Τσούμπα Ακπόμ. Έκανε τη μοναδική του εμφάνιση για την Άρσεναλ ως αλλαγή κατά τη διάρκεια της νίκης του Λιγκ Καπ επί της Γουέστ Μπρομ το 2013. Έφυγε από την πλευρά του βόρειου Λονδίνου για να ενταχθεί μόνιμα στη Μίντιλαντ το 2015, και στη συνέχεια πέρασε στην ΑΙΚ στη Σουηδία, στο Κρασνοντάρ στη Ρωσία και στην Άντερλεχτ στο Βέλγιο, πριν επιστρέψει στη Μίντιλαντ το καλοκαίρι του 2023.

Get well soon, Kristoffer.



We wish you a full and speedy recovery ❤️ https://t.co/ruRrMpiPI8 pic.twitter.com/0RQMAQjUtQ