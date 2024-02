Έτοιμος να προσθέσει το πιο ακριβό «διαμάντι» στη συλλογή των πολυτελών αυτοκινήτων του είναι ο Έρλινγκ Χάαλαντ.

Μπορεί και να μη διανύει την καλύτερή του περίοδο με βάση τα δικά του δεδομένα (έχει 3 γκολ στα 9 τελευταία ματς), αλλά ο Έρλινγκ Χάαλαντ είναι έτοιμος να καταπολεμήσει τη μέτρια φόρμα του με... shopping therapy. Και μάλιστα όχι τυχαίο shopping.

Σύμφωνα με την DN της πατρίδας του, ο Νορβηγός θα πληρώσει το... εξωφρενικό ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ στη Mercedes για να μεγαλώσει τη συλλογή των πολυτελών αυτοκινήτων του. Πρόκειται για μια ειδικά διαμορφωμένη AMG One που κατασκευάζεται κατά παραγγελία και με προδιαγραφές μηχανών της Formula 1!

