Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του «Athletic», η Έβερτον κατόρθωσε με την έφεσή της να μειώσει την ποινή που της επιβλήθηκε από την PSR από τους δέκα βαθμούς σε έξι.

Το «Athletic» αποκάλυψε πως η έφεση της Έβερτον στην Eπιτροπή Αποδοτικότητας και Βιωσιμότητας έγινε δεκτή κι έτσι η ποινή της μειώθηκε με αποτέλεσμα να της επιστραφούν τέσσερις βαθμοί, αφού η αφαίρεση πήγε από τους δέκα στους έξι.

Η ποινή που της είχε επιβληθεί αφορούσε παραβιάσεις που σχετιζόντουσαν με την σεζόν 2021-2022. Κάπως έτσι η εικόνα της βαθμολογίας στην Premier League αλλάζει, αφού η Έβερτον πάει στους 25 με τους τέσσερις που της επιστράφηκαν και ανεβαίνει στην 15η θεσή.

Υπενθυμίζουμε πως εκκρεμεί και δεύτερη σχετική κατηγορία εις βάρος των «ζαχαρωτών».

🚨 EXCLUSIVE Everton points deduction for breach of Premier League profitability & sustainability rules reduced from 10 points to 6 after independent panel appeal hearing into original punishment. 2nd charge appeal hearing still to come @TheAthleticFC #EFC https://t.co/k8EWYqZxfQ