Ο Τομ Λόκιερ σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να έχει πεθάνει μετά την καρδιακή ανακοπή που υπέστη κατά τη διάρκεια του αγώνα της Λούτον στο Μπόρνμουθ, αλλά δηλώνει ότι θέλει να παίξει ξανά ποδόσφαιρο.

Η καρδιά του Τομ Λόκιερ σταμάτησε να χτυπά για 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα στο Μπόρνμουθ - Λούτον για την Premier League τον Δεκέμβριο. Οι ενέργειες των γιατρών έσωσαν τη ζωή του και δεν θα πάει ενάντια στις ιατρικές συμβουλές. «Είμαι απίστευτα τυχερός που είμαι ζωντανός», είπε στο Sky Sports. «Θα μας υπαγορεύσουν το ιατρικό επιτελείο και οι ειδικοί, αλλά αν υπήρχε περίπτωση να παίξω ξανά και δεν πρόκειται να κάνω τίποτα ενάντια στις συστάσεις των ειδικών, τότε θα το ήθελα πολύ. Είναι πολύ νωρίς για να πούμε, υπάρχουν πολλά περισσότερα τεστ και πράγματα που πρέπει να γίνουν στο παρασκήνιο, αλλά δεν θα το διέγραφα».

Ήταν η δεύτερη φορά που ο Λόκιερ είχε πρόβλημα με την καρδιά μετά την κατάρρευση στον τελικό των πλέι οφ των Hatters εναντίον της Κόβεντρι στο «Γουέμπλεϊ» τον περασμένο Μάιο. Μετά από μια μικρή επέμβαση, μπόρεσε να παίξει ξανά και ήταν αρχηγός της Λούτον στην κορυφαία κατηγορία πριν από το δεύτερο περιστατικό στις 16 Δεκεμβρίου στο «Vitality Stadium»

«Θα μπορούσα να πεθάνω εδώ», εξομολογείται, «ήταν απλώς μια κανονική μέρα και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό σε αυτό. Έτρεχα μέχρι τα μισά του δρόμου και ήμουν πολύ ξεροκέφαλος. Θυμάμαι ότι σκέφτηκα "θα είμαι καλά σε ένα δευτερόλεπτο" και τελικά δεν ήμουν. Ξύπνησα και οι παραϊατρικοί και όλοι ήταν παντού. Συνέβη και τον Μάιο, αλλά κατάλαβα ότι ήταν διαφορετικό αμέσως. Την τελευταία φορά ξύπνησα σχεδόν από ένα όνειρο, αυτή τη φορά ξύπνησα από ένα τίποτα.

Αμέσως επικράτησε λίγος περισσότερος πανικός από τους παραϊατρούς, τους φυσιοθεραπευτές και τους γιατρούς του συλλόγου. Ήμουν λίγο αποπροσανατολισμένος, δεν μπορούσα να μιλήσω ή να κουνηθώ, απλώς προσπαθούσα να καταλάβω τι συνέβαινε. Ενώ αυτό συνέβαινε, θυμάμαι ότι σκεφτόμουν «θα μπορούσα να πεθάνω εδώ» και είναι μια πολύ σουρεαλιστική σκέψη να το σκέφτομαι και να μην μπορώ να κινηθώ και να ανταποκριθώ. Μετά από αυτό που συνέβη τον Μάιο, έχω μια μικρή συσκευή εγγραφής κάτω από το στήθος μου. Δύο λεπτά και 40 δευτερόλεπτα ήμουν εκτός. Χρειαζόμουν τον απινιδωτή για να με επαναφέρει. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους παραϊατρούς και τους γιατρούς του συλλόγου που συμμετείχαν - γιατί χωρίς αυτούς δεν θα ήμουν εδώ».

