Ο Μπουκαγιό Σάκα είναι... on fire, σκοράρει και σερβίρει ακατάπαυστα και η Άρσεναλ συνεχίζει να κυνηγά τον τίτλο της Premier League.

Έντεκα γκολ στα δύο τελευταία της παιχνίδια έχει σκοράρει η Άρσεναλ. Μετά την εξάρα στη Γουέστ Χαμ, οι «κανονιέρηδες» φιλοδώρησαν με πέντε γκολ την Μπέρνλι το μεσημέρι του Σαββάτου, επικρατώντας εκτός έδρας με το εμφατικό 5-0. Μεγάλος πρωταγωνιστής και στα δύο αυτά παιχνίδια ήταν ο Μπουκαγιό Σακά ο οποίος είναι σε τρομερή κατάσταση και διατηρεί την Άρσεναλ σε τροχιά τίτλου!

Ο Άγγλος εξτρέμ λάμπει για ακόμη μια χρονιά με τα κόκκινα της Άρσεναλ. Είναι ο μεγάλος σταρ της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα. Είναι ο άνθρωπος που παράγει τα περισσότερα γκολ για τους «κανονιέρηδες» είτε με δικά του γκολ, είτε με ασίστ που δημιουργεί για τους συμπαίκτες του.

Ήδη, στα μέσα του Φλεβάρη, ο Σάκα βρίσκεται στην πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του βάσει αριθμών. Ο 22χρονος εξτρέμ έχει πετύχει 15 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, μετρώντας και επιπλέον 13 ασίστ. Την περασμένη σεζόν ο Σάκα μέτρησε συνολικά 26 γκολ+ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Από την 1η του Γενάρη, κανείς άλλος ποδοσφαιριστής δεν έχει πετύχει περισσότερα γκολ από τον ακραίο επιθετικό της Άρσεναλ ο οποίος μέσα στο 2024 μετράει έξι τέρματα σε πέντε παιχνίδια σε επίπεδο πρωταθλήματος.

Στα τελευταία επτά παιχνίδια, ο Άγγλος το έχει πάει σε άλλο... level. Έχει πετύχει επτά γκολ, μετρώντας δηλαδή ένα γκολ ανά παιχνίδι, ενώ έχει «φτιάξει» και ακόμα ένα. Στα τελευταία δύο παιχνίδια στα οποία η Άρσεναλ πέτυχε έντεκα γκολ, ο Σάκα σκόραρε τα τέσσερα και οδήγησε τους «κανονιέρηδες» σε δύο επιβλητικά «τρίποντα».

